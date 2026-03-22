Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mart 2026 dönemine ait sosyal yardım ödemelerini başlattı. Özellikle Alanya, Manavgat ve Gazipaşa gibi bölgelerde yaşayan dar gelirli vatandaşlar için bu ödemeler, artan yaşam maliyetleri karşısında önemli bir destek oluşturuyor.

ÖDEMELER HESAPLARA YATIRILIYOR

15 Mart 2026 itibarıyla başlayan ödemeler, hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılıyor. Ödemesini kontrol etmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabiliyor.

Öte yandan, Alanya’daki PTT şubelerinde de olası yoğunluğa karşı hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.

ÖDEME TUTARLARI GELİRE GÖRE BELİRLENİYOR

Destek programı kapsamında yapılan yardımlar, hane içindeki kişi başına düşen gelire göre değişiyor. Mart ayı için belirlenen ödemeler:

850 TL ile 1.250 TL arasında değişiyor

Çocuk sayısına göre ek destekler toplam tutarı artırabiliyor

Düzenli yardım alan aileler için süreklilik sağlanıyor

ALANYA’DA AİLE BÜTÇESİNE DOĞRUDAN ETKİ

Turizm sezonu öncesi ekonomik hareketliliğin sınırlı olduğu bu dönemde, Alanya’daki birçok hanede sosyal yardımlar temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlıyor. Özellikle kira, gıda ve fatura giderlerinin arttığı süreçte bu ödemeler, aile bütçesinde rahatlatıcı bir rol üstleniyor.

PROGRAM DEVAM EDİYOR

Bakanlık tarafından yürütülen sosyal yardım programının, belirlenen takvim doğrultusunda devam edeceği açıklandı. Programın kapsamının genişletilmesi ya da ödeme tutarlarında güncelleme yapılması halinde, resmi duyurular yine kamuoyuyla paylaşılacak.

Vatandaşların yalnızca resmi kanallar üzerinden yapılan açıklamaları dikkate alması ve yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olması önem taşıyor.