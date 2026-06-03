Yeniden Refah Partisi Alanya İlçe Teşkilatı, İlçe Başkanı Burhan Dündar başkanlığında haftalık olağan toplantısını parti ilçe binasında gerçekleştirdi. Yoğun katılımla yapılan toplantıda hem teşkilat çalışmaları hem de Alanya’nın güncel sorunları masaya yatırıldı.

ANKARA ZİYARETİ İÇİN KAPSAMLI PLANLAMA

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, 14 Haziran tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek Genel Merkez programı oldu. Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi tarafından davet edilen Alanya İlçe Yönetimi’nin katılım sağlayacağı program için kapsamlı planlama yapıldı. Teşkilat üyeleri, Ankara ziyaretinin parti çalışmaları açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Öte yandan ilerleyen günlerde mahalle başkanlarının katılımıyla düzenlenecek geniş kapsamlı istişare toplantısının organizasyon süreci de değerlendirildi. Parti yönetimi, mahalle teşkilatlarıyla daha güçlü iletişim kurarak Alanya’nın her noktasında vatandaşın taleplerini dinlemeyi hedeflediklerini belirtti.

MASADAKİ EN ÖNEMLİ BAŞLIK: ALANYA TURİZMİ

Toplantıda Alanya’nın en önemli ekonomik dinamiklerinden biri olan turizm sektörü de geniş şekilde ele alındı. Özellikle sezon sürecinde yaşanan sorunlar, esnafın beklentileri, turizmde kalite ve sürdürülebilirlik konuları üzerine değerlendirmeler yapıldı.

İlçe Başkanı Burhan Dündar, Alanya’nın sadece Türkiye’nin değil dünyanın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek, şu sözlerle kararlılık mesajı verdi: “Şehrimizin sorunlarını görmezden gelmeden çözüm odaklı siyaset anlayışıyla hareket ediyoruz. Alanya için çalışmaya, üretmeye ve vatandaşlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz.”

Toplantı, karşılıklı fikir alışverişi ve gelecek dönem yol haritasının değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Muhabir: Enes Subaşı