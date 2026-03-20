ALANYA Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde ilçe protokolü ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Alanya Kaymakamlığı tarafından Alanya Eşgilik Düğün Alanı’nda gerçekleştirilen programa yoğun katılım oldu. Törene Kaymakam Öztürk’ün yanı sıra Aykut Kaya, Osman Tarık Özçelik, ilçe protokolü, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bayramlaşma programında vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, tüm Alanyalıların Ramazan Bayramı’nı kutladı.

Birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği programda katılımcılar bayramın sevincini birlikte yaşarken, Alanya’da bayram coşkusu hep birlikte paylaşıldı. (Şerife ÇOBAN)

