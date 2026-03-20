İstanbul’un Ümraniye ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı, spor camiasını yasa boğdu. Kars 36 Spor futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı (21), uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Genç yaşta gelen ölüm haberi, hem ailesini hem de futbol çevrelerini derinden etkiledi.

Olay, 19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre Kundakçı, aralarında yaşanan anlaşmazlığı çözmek amacıyla arkadaşlarıyla birlikte bir stüdyo önüne gitti. Bu sırada olay yerine gelen şüpheliler tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu ağır yaralanan genç futbolcu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan ve kimliği belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayda kullanılan araçlar ve saldırı anına ilişkin görüntüler de incelemeye alındı. Kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişilerin ifadelerine başvurulurken, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü bildirildi.

BABA: “OĞLUM İYİLİK YAPMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETTİ”

Adli Tıp Kurumu önünde konuşan baba Cemil Kundakçı, oğlunun kısa süre önce profesyonel futbol hayatına adım attığını belirterek, yaşananlara tepki gösterdi. Kundakçı, oğlunun bir anlaşmazlığı çözmek için orada bulunduğunu ifade ederek, “İki kişi arasında iyilik yapmaya çalışırken hayatını kaybetti” dedi.

Baba Kundakçı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve sorumluların yakalanmasını isteyerek yetkililere çağrıda bulundu. Açıklamalarında, olayın arka planına ilişkin bazı iddialar da dile getirildi ancak bu iddialar henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

ALEYNA GÖZALTINDA

Öte yandan saldırıyı yapan şüphelilerin içinde bulunduğu araçların olay yerine geldiği görüntüler oraya çıkarken, Aleyna Kalaycıoğlu'nun ise gözaltına alındığı öğrenildi.

SPOR CAMİASINDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Kars 36 Spor Kulübü, resmi hesaplarından yaptığı açıklamada genç futbolcunun vefatının büyük üzüntü yarattığını belirtti. Kulüp açıklamasında, “Camiamızı yasa boğan bu acı olayda, futbolcumuza Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.