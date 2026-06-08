Hamit Özçelik İlkokulu'nun mezuniyet töreninde öğrenciler unutamayacakları bir gece yaşadı. Eğitim yılını tamamlayarak mezun olmanın heyecanını yaşayan çocuklar için hazırlanan sürpriz programda, sevilen rock grubu Zakkum sahne aldı.

Grubun sahneye çıkmasıyla birlikte salonda büyük bir coşku oluştu. Öğrenciler ve aileleri, Zakkum’un sevilen şarkılarına eşlik ederken mezuniyet gecesi adeta konsere dönüştü.

Gecenin en duygusal anı ise grubun en bilinen eserlerinden biri olan “Hatıran Yeter”in seslendirilmesi sırasında yaşandı. Öğrenciler, veliler ve davetliler şarkıyı hep birlikte söyledi. Salonda zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, performans uzun süre alkışlandı.

Öğrenciler için hazırlanan sürpriz program, okul yönetimi ile dördüncü sınıf öğretmenleri Ayfer Yılmaz, Mustafa Oğuz ve Zeliha Akkılıç’ın katkılarıyla gerçekleştirildi. Veliler, çocuklarının mezuniyet sevincine ortak olurken etkinliğin kendileri için de unutulmaz bir anı olduğunu ifade etti.

Hamit Özçelik İlkokulu Müdür Yardımcısı Belkıs Ergün, öğrencilerin eğitim hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri olan mezuniyet gününü özel bir hatıraya dönüştürmek istediklerini söyledi. Ergün, davetlerini kabul ederek öğrencilerle bir araya gelen Zakkum grubuna teşekkür etti.

Müzik, coşku ve duygunun bir arada yaşandığı mezuniyet gecesi, öğrencilerin hafızalarında uzun yıllar yer edecek anılar arasında yerini aldı. Özellikle “Hatıran Yeter” şarkısının yüzlerce kişinin katılımıyla söylenmesi, geceye damga vuran an olarak öne çıktı.