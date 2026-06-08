Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Paşa Özkan, kararla ilgili yaptığı açıklamada düzenlemenin servis esnafı açısından önemli bir rahatlama sağlayacağını belirtti.

Özkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner’in girişimleri sonucunda, okul servis araçlarında 15 yaş sınırı uygulaması 1 Temmuz 2027 tarihine kadar uzatıldı. Yaş sınırının yükseltilmesi ve kalıcı hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Başta Sayın Yiğiner olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.”

SERVİS ESNAFINA EK SÜRE

Mevcut düzenleme kapsamında okul servis araçlarında normal şartlarda uygulanan 12 yaş sınırı, geçmiş yıllarda yapılan geçici düzenlemelerle 15 yaşa çıkarılmıştı. Sektörde yaşanan araç yenileme maliyetleri ve ekonomik koşullar nedeniyle uygulamanın süresi daha önce de uzatılmıştı. TŞOF'un yürüttüğü çalışmalar sonucunda bu sürenin şimdi de 1 Temmuz 2027'ye kadar devam edeceği bildirildi.

ALANYA’DA OLUMLU KARŞILANDI

Karar, Alanya başta olmak üzere Türkiye genelindeki servis taşımacıları tarafından olumlu karşılandı. Özellikle son yıllarda artan araç maliyetleri nedeniyle birçok servis işletmecisinin araç yenileme konusunda zorlandığı belirtilirken, alınan kararın sektörün faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlayacağı ifade ediliyor.

TŞOF'un yaş sınırının kalıcı olarak yeniden düzenlenmesi yönündeki çalışmalarını sürdürdüğü de öğrenildi.