CHP’de mahkemenin verdiği karar sonrası yaşanan yönetim krizi, TBMM’de yapılacak grup toplantısı üzerinden yeni bir gerilim başlığına dönüştü. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, parti yönetimiyle yaptığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, yarın gerçekleştirilecek grup toplantısında bizzat konuşacağını duyurdu.

TBMM’de Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya gelen Özel, toplantıda grup toplantısına ilişkin yol haritasının değerlendirildiğini söyledi.

Özel, son kurultaylarda delegelerin oylarıyla seçilen yönetimin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılmasını eleştirerek süreci sert sözlerle değerlendirdi. Parti içinde ortaya çıkan tablonun siyasi ve hukuki açıdan tartışmalı olduğunu savunan Özel, mevcut gelişmelerin CHP’de yeni bir kriz alanı oluşturduğunu ifade etti.

Parti içinde bazı isimlerin TBMM’de grup toplantısı düzenleme hazırlığında olduğunu öne süren Özel, bunun yetki tartışmasını beraberinde getirdiğini söyledi. Grup toplantısı kararının belirli kurallar çerçevesinde alınabileceğini belirten Özel, milletvekili desteği konusunda da çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamasında dikkat çeken bölüm ise yarınki programa ilişkin oldu. Daha önce Manisa’da olmayı planladığını hatırlatan Özel, parti içinde yürütülen girişimler nedeniyle kararını değiştirdiğini açıkladı.

Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Açıkça ‘Özgür Özel Manisa’ya gidecek, biz de toplantı yapacağız’ diyorlar. Bu yüzden yarın o grup toplantımızı yapacağız. Toplantıyı grup başkanvekillerimiz açacak ve kürsüden ben konuşacağım.”

Özel ayrıca, taraflar arasında uzlaşma sağlanması için bazı girişimlerde bulunulduğunu ancak sonuç alınamadığını söyledi. Farklı formüllerin gündeme geldiğini belirten CHP’li yönetici, yapılan önerilerin karşılık bulmadığını dile getirdi.

CHP’de mahkeme kararının ardından başlayan tartışmaların önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ve grup toplantısına milletvekillerinin katılım düzeyi siyasi kulislerde yakından takip ediliyor.