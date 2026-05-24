Bu yıl 24. kez düzenlenen Uluslararası Kültür Sanat ve Turizm Festivali ikinci gününde de devam etti. Festival alanı, vatandaşlar ile yerli ve yabancı misafirler tarafından doldu taştı. Yiyecek içecek stantları, hediyelik eşya ve el yapımı ürün satışı yapılan stantlar büyük ilgi gördü. Vatandaşlar alandaki etkinliklere yoğun katılım gösterirken, büyük emeklerle hazırlanan sergileri de gezme imkânı yakaladılar. Alanya’da yaşayan yerleşik yabancılar da açtıkları stantlarda yöresel ürünlerini tanıtma fırsatı buldular. Alanya Belediye Başkanı Murat Levent Koçak’ta stantları gezerek, esnaflara hayırlı işler dileklerini iletti.

KARİKATÜR YARIŞMASINDA ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Festival kapsamında, tarihi Sarnıç’ta “Ağacın İzinden, Ateşin Peşinden” isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanı Faruk Konukçu ve Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, serginin açılışını gerçekleştirdiler. İranlı Sanatçı Anna Naeini tarafından ahşap pirogravür (yakma sanatı) tekniği ile oluşturulan ve 30 Mayıs’a kadar açık kalacak sergi, ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. 53 ülkeden 323 yarışmacının toplam 856 eserle katıldığı ve 14’ünün ödüle layık görülürken 46’sının ise sergilenmeye değer bulunduğu 10. Uluslararası Alanya Karikatür Yarışması kapsamında, Karikatür Sergisi’nin açılışı da tarihi Kızılkule’de gerçekleştirildi. Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Başkan Danışmanları Faruk Konukçu ve Abdurrahman Açıkalın açılışın ardından içerisinde geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Karikatürist Musa Gümüş’ün anı köşesinin de yer aldığı eserleri tek tek inceledi. Açılışın ardından ise protokol üyeleri tarafından yarışmanın kazananlarına ödülleri takdim edildi.

COŞKU MELEK MOSSO KONSERİ İLE ZİRVE YAPTI

Festivalin ikinci günü Eski Belediye Binası arkasında gerçekleştirilen konserlerle son buldu. Sahneye ilk olarak DJ Oğulcan Gümüş çıktı. Popüler şarkılar eşliğinde katılımcılara güzel bir dinleti sunan DJ Oğulcan Gümüş’e Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu tarafından hediye takdim edildi. Festival sahnesine daha sonra ülkemizin en çok dinlenen sanatçılarından Melek Mosso çıktı. Alanı tamamen dolduran vatandaşlarla birlikte en sevilen şarkılarını söyleyen Melek Mosso ile festival coşkusu geç saatlere kadar devam etti. Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak tarafından ünlü sanatçıya hediye takdim edildi. Festival son gününde eğlenceli etkinlikler ve Goran Bregoviç konseri ile sona erecek.

