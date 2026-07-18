Turizmin kalbi Alanya, korkutucu bir yangın tehlikesiyle sarsıldı. Dinek Mahallesi sınırları içerisinde, İllüzyon Otel'in karşı çaprazında konumlanan ağaçlık ve kırsal alanda aniden alevler yükselmeye başladı. Henüz çıkış sebebi netleşmeyen yangın, rüzgarın ve bitki örtüsünün de etkisiyle felakete dönüşebilecek bir noktada patlak verdi.

SİYAH DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Olayın en tedirgin edici yanı ise, alevlerin bölge halkının evlerine ve en önemli geçim kaynaklarından biri olan muz bahçelerinin hemen bitişiğinde meydana gelmesi oldu. Çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan görüntüler, tehlikenin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Görüntülerde, ağaçların arasından fışkıran yoğun ve kapkara dumanların gökyüzünü kapladığı açıkça görüldü.

İTFAİYE ALARMA GEÇTİ

Alevlerin yerleşim yerlerine ve tarım arazilerine sıçrama ihtimali mahallede adeta soğuk duş etkisi yaratırken, olayı fark eden bölge sakinleri saniyeler içinde acil durum hatlarına ihbarda bulundu. Zamanla yarışan vatandaşların bu kritik çağrısı üzerine, itfaiye ekipleri vakit kaybetmeden olay yerine yönlendirildi. Alevlerin kontrol altına alınması için başlatılan çalışmalar ve yangının ardındaki sır perdesini aralayacak soruşturma bölgede yakından takip ediliyor.