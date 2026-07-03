Türkiye'nin örtü altı tarım merkezi Antalya'da, termometrelerin 45 dereceyi göstermesiyle birlikte sera sezonu fiilen kapandı. Sahil şeridinde domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünlerin son hasadı gerçekleştirilirken, çiftçiler yeni dönem hazırlıklarına start verdi.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, özellikle Aksu ilçesinde yoğunlaşan seralarda bitki atıkları temizleniyor. Üreticiler, toprağı hastalıklardan arındırmak amacıyla şeffaf naylonlar sererek solarizasyon işlemine geçti. Bu aşamanın ardından toprak işleme ve gübreleme çalışmaları hız kazanacak.

ZORLU KIŞ ŞARTLARI ÜRETİCİYİ ETKİLEDİ

Antalya Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan, 2026 kış aylarında etkili olan fırtına, dolu ve hortum felaketlerinin sektöre ağır darbe vurduğunu açıkladı. Afetler sebebiyle ciddi ürün kaybı yaşandığını belirten Akcan, artan girdi maliyetlerinin de çiftçiyi ekonomik açıdan zorladığını ve üreticinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

SOLARİZASYON UYGULAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Tarımsal üretimde yaz aylarında uygulanan solarizasyon, güneş enerjisi yardımıyla toprağın ısıtılarak zararlı organizmalar, yabancı ot tohumları ve hastalıklardan kimyasal madde kullanılmadan arındırılmasını sağlıyor. Bu yöntem, sonbahar dikimlerinde bitki kök sağlığını koruyarak gelecek sezonun üretim kalitesine doğrudan katkı sunuyor.

Sahil bölgesinde yalnızca kısıtlı miktarda biber üretiminin sürdüğünü aktaran Akcan, hal tesislerine ürün girişinin artık ağırlıklı olarak yayla bölgelerinden sağlanacağını bildirdi. Yaz boyunca sürecek bakım işlemlerinin ardından yeni sezon dikimlerinin sonbahar aylarında başlaması planlanıyor.