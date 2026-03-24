Alanya’da esnaf, 2026 turizm sezonuna savaş, rezervasyon belirsizliği ve yükselen maliyetlerin gölgesinde hazırlanıyor. Oda başkanları, özellikle borçlanma ve yüksek tutarlı mal alımı konusunda dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Alanya turizm sezonu 2026 yaklaşırken ilçedeki esnaf cephesinde iyimserlikten çok temkin öne çıkıyor. Dünyadaki çatışmaların turizm hareketliliğine olası etkisi, bazı pazarlarda konuşulan iptaller ve yükselen giderler nedeniyle birçok işletme yeni sezona fren yaparak giriyor. Alanya’daki oda başkanları da esnafa açık mesaj verdi: Bu sezon hızlı değil, dikkatli hareket edin.

İPTALLER VE BELİRSİZLİK ENDİŞE YARATIYOR

Turizm sezonu öncesindeki tabloyu değerlendiren Velittin Yenialp, sahada hem umut hem de tedirginliğin aynı anda hissedildiğini söyledi. Yenialp, çevre coğrafyada süren savaşların ve küresel gerilimin turizm kararlarını doğrudan etkileyebileceğini, bazı acentalardan iptallerle ilgili bilgiler geldiğini belirtti.

Alanya gibi sezonluk ekonomisi güçlü şekilde turizme bağlı ilçelerde bu tür belirsizlikler sadece otelleri değil; bakkaldan restorana, hediyelik eşya dükkânından küçük işletmelere kadar geniş bir alanı etkiliyor. Yani mesele yalnızca turist sayısı değil, çarşıdaki günlük hareketin ne kadar olacağı meselesi. Biraz da herkesin aklındaki bu.

ESNAF HARCAMADA FRENE BASTI

Yenialp, savaş ve ekonomik baskı nedeniyle birçok esnafın yatırım kararlarını ertelediğini, tadilat ve yüksek miktarlı ürün alımından uzak durduğunu ifade etti. İşletmelerin önemli bölümünün, sezona minimum stok ve kontrollü harcamayla girmeye çalıştığını söyledi.

Bu tablo, Alanya turizm esnafı açısından yaz ayları öncesi alışılmış hazırlık temposunun daha düşük olduğunu gösteriyor. Normal şartlarda sezondan önce yapılan yenileme, mal tamamlama ve personel planlaması gibi adımların bu yıl daha temkinli ilerlediği konuşuluyor.

SAVAŞ VE ENFLASYON BASKISI BÜYÜYOR

Hüseyin Değirmenci de küresel gelişmelerin turizm sektörünü doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Ortadoğu’daki gerilimin de sektör üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Değirmenci, savaş ortamının uzaması halinde fiyat artışları ve maliyet yükünün daha da büyüyebileceğini söyledi.

Esnafın önündeki en büyük sorunlardan biri de enflasyon. Elektrik, gıda, kira, personel ve tedarik kalemlerinde yaşanan artış; sezon başlamadan işletmelerin hesaplarını bozuyor. Turist gelse bile kârın ne kadar kalacağı ayrı soru işareti. Esnafın “iş var mı yok mu” kadar “kazanç kalacak mı” sorusuna da cevap aradığı bir dönem yaşanıyor.

“BORÇLANARAK SEZONA GİRMEYİN” UYARISI

Ali İhsan Özdemir ise mevcut süreçte esnafın özellikle borçlanma konusunda daha hassas olması gerektiğini vurguladı. Özdemir, yüksek tutarlı mal alımlarından kaçınılması ve mümkün olduğunca öz sermaye ile hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

2025 yılından devreden borç yükünün hâlâ esnafın omzunda olduğunu belirten Özdemir, sezonun gidişatının günlük gelişmelere göre şekillenebileceğini ifade etti. Bu nedenle işletmelerin, kısa vadeli heyecana kapılmadan, nakit akışını koruyacak bir planla ilerlemesi gerektiğini dile getirdi.

ALANYA ESNAFI İÇİN KRİTİK SEZON

Turizmde yaşanacak hareketlilik Alanya’daki çarşı, pazar ve küçük işletmeler için doğrudan belirleyici olacak. Ancak sektör temsilcilerinin ortak mesajı net: 2026 yazı fırsat da getirebilir, risk de. Bu yüzden sezona hazırlanırken aşırı iyimser değil, gerçekçi olmak gerekiyor.

Şimdilik Alanya esnafı bekle-gör çizgisinde ilerliyor. Vitrinler açılacak, hazırlıklar sürecek ama kimse eski rahatlıkla konuşmuyor. Önümüz... tam olarak net değil.