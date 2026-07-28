ANTALYA
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait Ermenek Mahallesi 10677 Ada 2 Parsel adresindeki taşınmazın, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
|
No
|
Mahallesi
|
Ada
|
Parsel
|
Tapu Alan
|
İmar Durumu
|
Muhammen Bedel
|
Geçici Teminat
|
Taşınmazın İşgal Durumu
|
1
|
Ermenek
|
10677
|
2
|
13.877,17 m2
|
Ticari Alan
|
784.060.105-TL
|
23.521.803,15-TL
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11 adet Gecekondu Mevcut
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İhale 04/08/2026 Salı günü saat 14.45’da başlayacak olup, ihale listesinde yazılı sıra numarasına göre ihale tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.
- İhale Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.
- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.
- İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL bedel karşılığında temin edilir.
- İhaleye katılacakların geçici teminatını 04/08/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.
- Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsa için teklifler dosya halinde 04/08/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
- İhaleye katılacak isteklilerin anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır. İLAN OLUNUR