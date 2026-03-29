İstanbul Maltepe’de akşam saatlerinde yaşanan kazada, bebek arabasındaki 2 yaşındaki Arya Özmenek hayatını kaybetti. Olay, saat 19.00 civarında Cevizli Mahallesi Tugay Yolu Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, 16 yaşındaki B.E.’nin kullandığı 34 MVR 358 plakalı motosiklet, trafik ışıklarında dedesiyle birlikte karşıya geçmek için bekleyen Arya Özmenek’in bulunduğu bebek arabasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle hem motosiklet sürücüsü hem de küçük çocuk yaralandı.

Ağır yaralanan Arya, çevrede bulunanların aracıyla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Motosikleti kullanan B.E. de tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bir anda oldu, diyen bir vatandaş “Işıkta bekliyorlardı, bebek arabası…” sözleriyle yaşananları anlattı.

Bu tür kazalar, özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan trafikle birlikte, Alanya ve Antalya’da da sık konuşulan bir güvenlik başlığı. Kaldırım kenarında beklemek, ışıkta karşıya geçmek, bir anlık dalgınlık… Günün sonunda faturası ağır oluyor; evde bir sandalye eksiliyor, bir aile dağılıyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma kapsamında kaza anına ilişkin detaylar ve sorumluluk durumları araştırılıyor; yani süreç daha bitmedi.