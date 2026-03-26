İKLİM Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından organize edilen programlarla, çocuklardan yetişkinlere kadar her kesimde su tasarrufu bilinci oluşturulması hedefleniyor. Etkinlikler, Alanya Hayate Hanım Okulu’nda İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Merkezi iş birliğinde düzenlenen Tişört Boyama Atölyesi ile başladı. Öğrenciler, tekstil üretiminde tüketilen devasa su miktarına dikkat çekmek amacıyla eski tişörtlerini yanlarında getirerek su temalı görsellerle yeniden tasarladılar. Bu çalışma ile hem "tekrar kullanım" olgusuna vurgu yapıldı hem de suyun hayati önemi renklerle ifade edildi.

HAYATE HANIM OKULU’NDA SU TASARRUFU EĞİTİMİ

25 Mart Çarşamba günü ise Alanya Hayate Hanım Okulu öğrencileri, kendi tasarladıkları tişörtleri giyerek düzenlenen eğitim programına katıldılar. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü uzmanları tarafından verilen eğitimde; Artan nüfus ve iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının verimli yönetimi, Su tasarrufu, su temizliği ve sürdürülebilirlik bilincinin artırılması, Suya erişimin bir insan hakkı olduğu bilinciyle hareket etmek konuları anlatıldı. Eğitimin ardından okul bahçesinde gerçekleştirilen "Su Damlası Temsili" çalışması ise renkli görüntülere sahne oldu.

CUMA PAZARI’NDA ÜCRETSİZ PERLATÖR DAĞITIMI

Hafta boyu süren etkinliklerin bir sonraki durağı ise 27 Mart Cuma günü Cuma Pazarı olacak. Alanya Belediyesi, suyun akışını düzenleyen ve sprey şeklinde dağıtarak tasarruf sağlayan "Perlatör" (su tasarruf aparatı) dağıtımı gerçekleştirecek. Saat 15:00-17:00 arasında yapılacak dağıtımla, vatandaşların evlerinde su verimliliğini artırmaları teşvik edilecek.

‘SU GÜNÜ BİR KUTLAMA DEĞİL, FARKINDALIK GÜNÜDÜR’

Alanya Belediyesi yetkilileri, Dünya Su Günü’nün sadece bir günlük bir kutlama olmadığını, aksine su krizine karşı somut adımlar atılması gereken bir bilinçlendirme dönemi olduğunu vurguladı. Hafta boyunca yapılan etkinliklerin temel amacının, temiz suya erişimin korunması ve suyun her damlasının kıymetinin bilinmesi olduğu ifade edildi.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN