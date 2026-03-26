Genç MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mehmet Miraç Selçuk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından ağırlanan Kaymakam Öztürk, ziyarette Alanya’nın ekonomik geleceği, turizm stratejileri ve ticaretin dijital dönüşümü üzerine önemli tecrübe paylaşımlarında bulundu.

‘GENÇ GİRİŞİMCİLER ŞEHRİN DİNAMOSUDUR’

Samimi bir atmosferde gerçekleşen toplantıda konuşan Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Alanya’nın çok yönlü bir ticaret merkezi olduğuna dikkat çekti. Kendi idari tecrübelerinden yola çıkarak gençlere tavsiyelerde bulunan Öztürk; Alanya, turizm, ticaret ve inovasyon ekseninde şu başlıkların altını çizdi:

- Turizmde Çeşitlilik: Alanya’nın sadece deniz ve güneşle değil, spor, sağlık ve kültür turizmiyle de markalaşması gerektiği.

- İnovasyonun Gücü: Geleneksel ticaret yöntemlerinin modern dünyaya entegre edilmesi ve teknolojik inovasyonun iş süreçlerine dahil edilmesinin kaçınılmaz olduğu.

- İş Birliği Kültürü: Şehrin kalkınması için kamu ve sivil toplum kuruluşları arasındaki güçlü bağın önemi.

‘TECRÜBE PAYLAŞIMI BİZİM İÇİN YOL GÖSTERİCİ’

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Genç MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mehmet Miraç Selçuk, Kaymakam Öztürk’ün vizyoner bakış açısının kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirtti. Selçuk, "Sayın Kaymakamımızın tecrübeleri, Alanya’nın ticaret hayatına yön veren genç iş insanlarımız için bir okul niteliğindedir. Alanya’yı daha ileriye taşıma hedefimizde inovasyonu merkezimize alarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve karşılıklı iyi niyet temennileriyle sona erdi.



Kaynak: Genç MÜSİAD Bülten