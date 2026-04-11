Alanya'nın en yoğun nüfuslu bölgelerinden biri olan Mahmutlar Mahallesi'nde zehir tacirlerine yönelik gerçekleştirilen kritik operasyon, uyuşturucu trafiğine ağır bir darbe vurdu. Gelen karanlık ihbarları saniye saniye değerlendiren Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin izini sürmek için kapsamlı bir teknik ve fiziki takip süreci başlattı. Adım adım izlenen zehir şebekesinin sığınağının tespit edilmesiyle birlikte düğmeye basıldı ve bölgedeki belirlenen adrese nefes kesen bir baskın düzenlendi.

ON BİNLERCE DOZ ZEHİR SOKAĞA İNMEDEN YAKALANDI

Güvenlik güçlerinin suçlulara göz açtırmadığı ani operasyon sırasında yapılan detaylı aramalarda, bölge gençliği için büyük risk taşıyan ve piyasaya sürülmek üzere özel olarak hazırlanmış tam 10 bin 532 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4) maddesi bulundu. Baskın anında suçüstü yapılan mekanda, uyuşturucu ticaretinin kirli geliri olduğu değerlendirilen 3 bin 900 TL nakit paraya ve şebekenin iletişim ağı için kullandığı 2 adet cep telefonuna da jandarma tarafından anında el konuldu.

ÜÇ ŞÜPHELİ DEMİR PARMAKLIKLAR ARDINDA

Operasyonun ana hedefindeki isimler olan M.A.T. (21), Ş.E.K. (23) ve A.E.A. (22), ekipler tarafından kıskıvrak yakalanarak sorgulanmak üzere hızla karakola götürüldü. Jandarmadaki yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Zehir tacirleri, mahkeme kararının ardından doğrudan Alanya L Tipi Cezaevi'ne teslim edilerek parmaklıklar ardına gönderildi.