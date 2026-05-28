İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde çıkan yangın paniğe yol açtı. Yoğun bakım ünitesinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın nedeniyle hastalar hızla tahliye edildi.

Yangın, saat 17.15 sıralarında hastanenin yoğun bakım bölümünde meydana geldi. İlk belirlemelere göre yoğun bakım ünitesinden yükselen alevler kısa sürede fark edildi.

Durumu gören hastane personeli, içeride bulunan hastaların güvenli şekilde tahliye edilmesi için hızlı şekilde müdahalede bulundu.

HASTALAR GÜVENLİ ALANA TAŞINDI

Yangının büyüme riskine karşı yoğun bakım ünitesindeki hastalar sağlık personelleri tarafından başka bölümlere sevk edildi.

Olay sırasında hastanede kısa süreli panik yaşanırken, sağlık çalışanlarının koordineli müdahalesi sayesinde tahliye işlemlerinin kontrollü şekilde gerçekleştirildiği öğrenildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Hastaneye ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun bakım ünitesinde çıkan yangına kısa sürede müdahale etti. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı öğrenilirken, hastane içinde küçük çaplı maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldı.