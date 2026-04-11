Alanya'daki binlerce sarı-lacivertli taraftarın da büyük bir şaşkınlıkla takip ettiği olay, Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı ve takım kaptanı Milan Skriniar'ın İstanbul Beykoz'daki lüks evinde yaşandı. Deneyimli savunmacı, taşınma telaşı sırasında yatak odasındaki komodinde sakladığı on binlerce dolarlık nakit parasının buharlaşması üzerine soluğu karakolda aldı. Akıllara durgunluk veren hırsızlık vakası, yıldız oyuncunun polise yaptığı ihbarla gün yüzüne çıktı.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ BUHARLAŞTI

Olay, 9 Mart tarihinde Beykoz'daki güvenlikli bir sitede meydana geldi. İddialara göre, evini başka bir adrese taşımak için profesyonel bir nakliye firmasıyla anlaşan Milan Skriniar, eşyaların yüklenmesinin ardından büyük bir şok yaşadı. Taşınma işlemlerinin tamamlanmasını takiben evine dönen ünlü futbolcu, üst kattaki odasında bıraktığı yaklaşık 37 bin dolar değerindeki devasa meblağın yerinde yeller estiğini fark etti.

POLİSE VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI

Durumu derhal emniyet güçlerine bildiren Fenerbahçeli yıldız, asistanı aracılığıyla verdiği ifadede olayın saat saat detaylarını anlattı. Sabah 11.00 sularında nakliye görevlilerinin eve gelerek çalışmaya başladığını ve saat 16.30'da yükleme işini bitirdiklerini belirten Skriniar, akşam 20.30 sularında kontrol ettiği ikinci kattaki komodinin içinin boşaltıldığını kaydetti. Yıldız ismin ifadesine göre, sırra kadem basan paranın 26 bin Dolar, 4 bin 400 Euro ve bir miktar da diğer nakitlerden oluştuğu öğrenildi.

5 NAKLİYECİ SERBEST BIRAKILDI

Parasının çalındığını anlayan futbolcu, nakliye şirketi yetkililerini arayarak çalışanları tekrar eve çağırdı ve eş zamanlı olarak polise haber verdi. İhbar üzerine hızla olay yerine intikal eden emniyet güçleri, o esnada sitede bulunan nakliye firmasından 5 çalışanı ifadelerine başvurulmak üzere karakola götürdü. Paşabahçe Polis Merkezi Amirliği'nde sorgulanan A.E., B.A., C.Ü., E.O.Y. ve İ.Ü. isimli şahıslar, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sır dolu hırsızlık olayını aydınlatmak için harekete geçen polis ekipleri, şimdi sitenin güvenlik kameralarını saniye saniye mercek altına aldı.