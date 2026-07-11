Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu liderliğinde bir araya gelen 30 kişilik hobi ekibi, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki akarsu ve derelerde kırıntı altın madenciliği yapıyor. Aktarılan bilgilere göre, aralarında usta madencilerin de bulunduğu ekip, doğaya zarar vermeden yürüttükleri çalışmalarda tek seferde 30 grama kadar altın bulabiliyor. Faaliyetlerin ardından çevre temizliği yapan doğa tutkunları, çalıştıkları her alan için çetin ceviz fidanı dikerek ekolojik dengeye katkı sağlıyor.

Ekibin içerisinde asker, polis, makine mühendisi ve esnaf gibi çok çeşitli meslek dallarından vatandaşlar yer alıyor. Hobi amacıyla başlayan bu süreçte, madencilik faaliyetine katılan her üyenin sahaya en az iki adet ceviz fidanı dikme zorunluluğu bulunuyor.

DERELERDE ALTIN NASIL ARANIR?

Kırıntı altın madenciliği yapmak için öncelikle suyun ve taşların yapısını doğru okuyabilmek, akarsu yatağının dinamiğini anlamak gerekiyor. Kındımoğlu'nun açıklamalarına göre, Türkiye'nin hemen hemen her ilinde kırıntı altın bulunma ihtimali olsa da, bu durum her derede maden olduğu anlamına gelmiyor. Bilinçli bir keşif sürecinin şart olduğu bu faaliyette, su yataklarındaki kil çukurlarının doğru tespit edilmesi büyük önem taşıyor.

Bulunan altın miktarı bölgenin coğrafi yapısına ve ekibin tecrübesine göre sürekli değişiklik gösteriyor. İlk başladıkları dönemde bir yıl boyunca uygun dere bulamayan ve çok küçük kırıntılarla yetinen ekip, bugün doğru kil çukurlarına denk geldiklerinde tek seferde 20 ila 30 gram arasında altın elde edebiliyor. Kalabalık gruplar halinde yapılan geniş çaplı keşifler sayesinde günlük ortalama 1 gram ile 20 gram arasında değişen miktarlarda maden toplanabiliyor.

KIRINTI MADENCİLİĞİ YASAL MI VE ALTINLAR NASIL SATILIYOR?

Doğada altın aramak isteyenlerin en çok merak ettiği yasal süreç, belirli katı kurallar çerçevesinde işliyor. Kırıntı madenciliği; sit alanları ve ruhsatlı maden sahaları dışında, doğayı deforme etmeyecek belirli boyutlardaki savaklarla yapıldığında yasal bir engel teşkil etmiyor. Derelerden toplanan bu kırıntı altınlar doğrudan kayıt dışı satılamıyor. Bulunan madenin öncelikle resmi ayar evlerinde eritilip sertifikalandırılması gerekiyor. Sertifika işleminin ardından elde edilen külçe veya saf altın, herhangi bir kuyumcuda yasal olarak nakde çevrilebiliyor.

Bu hobi, doğada vakit geçirmenin yanı sıra altın ithalatının azaltılmasına da dolaylı yoldan katkı sunma potansiyeli taşıyor. Değerlendirmelere göre, bin kişilik bir hobici grubunun günde ortalama birer gram altın bulması halinde, ülke ekonomisine günlük bir kilogramlık altın girdisi sağlanabiliyor. Atıl durumda dere kenarında bekleyen maden, bu sayede ekonomik döngüye kazandırılmış oluyor.