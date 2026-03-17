11 yaş altı tek kızlar kategorisinde Zeynep Sare Candan şampiyon olarak altın madalyanın sahibi olurken, Elvin Günce Orhon ise üçüncülük elde etti. Çift kızlar kategorisinde ise Zeynep Sare Candan - Elvin Günce Orhon ikilisi şampiyonluğa ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. 13 yaş altı tek kızlar kategorisinde ise Melodi Sasha Aydın birincilik kürsüsüne çıkarken, Kübra Gümüş ikinci, Damla Altındağ da üçüncü oldu. Çift kızlar kategorisinde de Melodi Sasha Aydın - Damla Altındağ ikilisi şampiyon olurken, Kübra Gümüş - Neslihan Eren çifti ise ikinciliği elde etti.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONASI

Elde edilen bu başarılı sonuçların ardından dereceye giren Alanya Belediyesporlu sporcular, Amasya'da düzenlenecek 11-13 Yaş Türkiye Şampiyonası'nda hem illerini hem de kulüplerini temsil etme hakkı kazandı. Alanya Belediyespor Kulübü yetkilileri, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek Türkiye Şampiyonası'nda başarı dileklerini iletti. Cemali AYDINOĞLU