Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 27 Ağustos 2026 tarihinde Antalya genelindeki sekiz ilçede planlı şebeke yatırımı ve bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri kapsamında uygulanacak kesintiler; Alanya, Akseki, Aksu, Döşemealtı, Elmalı, Gazipaşa, Kaş ve Kepez ilçelerinin belirli mahallelerini kapsıyor.

ALANYA'DA HANGİ MAHALLELER ETKİLENECEK?

Alanya ilçe sınırları içerisindeki altyapı yenileme ve bakım faaliyetleri sabah saatlerinde başlayıp gün boyu devam edecek. Çıplaklı Mahallesi ile Fevzi Çakmak Caddesi'nde 08.30 ile 15.30 saatleri arasında enerji akışı durdurulacak. Akdam, Avsallar, Türkler, Çamlıca ve Şıhlar mahalleleri ile bu bölgelere bağlı çeşitli sokaklarda ise kesinti takvimi 09.00 ile 16.00 olarak belirlendi. Ayrıca Okurcalar Mahallesi Pürenli bölgesi ve çevresinde 10.00 ile 16.30 saatleri arasında bakım işlemleri yürütülecek. Turizm sezonunun yoğun geçtiği bu günlerde, bölgedeki işletmelerin enerji kesintisine karşı alacağı tedbirler yakından takip ediliyor.

DİĞER İLÇELERDEKİ ÇALIŞMA SAATLERİ NELER?

Gazipaşa ilçesi Yakacık ve Çobanlar mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke deplase ve yatırım çalışmaları yapılacak. Aynı saat diliminde Akseki'nin Güçlüköy, Gümüşdamla, Günyaka ve Kuyucak bölgeleri; Döşemealtı'nın Altınkale ve Bahçeyaka mahalleleri; Elmalı'nın Göltarla ile Kaş'ın Çerler mahallelerinde de enerji verilemeyecek. Aksu ilçesi Karaöz ve Kayadibi bölgelerinde 09.30 ile 16.30, Kemerağzı'nda ise 10.00 ile 15.00 saatleri arasında ekipler sahada olacak. Kepez'de ise Habibler ve Hüsnü Karakaş mahallelerinde 09.00 ile 16.00 arasında bakım faaliyeti planlanıyor.

CİHAZ GÜVENLİĞİ İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILABİLİR?

Planlı şebeke müdahaleleri, uzun vadeli enerji arzı güvenliği için zorunlu altyapı iyileştirmelerini içeriyor. Enerji akışının yeniden sağlandığı ilk anlarda oluşabilecek ani voltaj dalgalanmalarına karşı hassas elektronik cihazların fişten çekilmesi veya akım korumalı priz kullanılması, olası cihaz arızalarının önüne geçmek için temel bir önlem olarak öne çıkıyor. Planlanan bu kesinti süreleri, sahadaki operasyonel şartlara göre kısmi değişiklikler gösterebiliyor.