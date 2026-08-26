Antalya'da falezlerden denize kirli su aktığına dair cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından hukuki süreç başladı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, çevre kirliliğine yol açan olayla ilgili re'sen soruşturma açıldığını bildirdi.

Vatandaşlar tarafından kaydedilen videolarda, Antalya Büyükşehir Belediyesi atık su sisteminden Akdeniz'e yoğun miktarda kirli su bırakıldığı görülüyor. Kamuoyunda tartışma yaratan bu görüntülerin ihbar kabul edilmesiyle birlikte adli makamlar hızla harekete geçti.

SORUMLULAR TESPİT EDİLECEK

Başlatılan adli inceleme kapsamında, atık suyun denize karışmasına neden olan teknik arıza veya ihmal durumu araştırılıyor. Soruşturmanın temel amacının, sistemin işleyişinden sorumlu kişi ya da kişilerin belirlenerek olayın meydana geliş şeklinin tüm hatlarıyla netleştirilmesi olduğu aktarıldı.

ÇEVREYİ KASTEN KİRLETME SUÇU

Savcılık dosyayı Türk Ceza Kanunu'nun 181. maddesinde yer alan 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçu üzerinden yürütüyor. Hukuki mevzuata göre bu madde, toprağa, suya veya havaya kasten atık bırakan sorumlular hakkında hapis cezası istemiyle dava açılmasına olanak tanıyor. Olayın idari ve adli detayları yapılacak kapsamlı incelemelerin ardından ortaya çıkacak.