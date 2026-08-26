Alanya Belediyesi bünyesinde gençlerin eğitimde fırsat eşitliğine erişebilmesi amacıyla faaliyet gösteren Destek Eğitim Kursları, 2026 YKS yerleştirme sonuçlarının ardından üniversiteye yerleşen öğrencilerin başarı tablosunu kamuoyuyla paylaştı.

GELECEĞİN DOKTORLARI, MÜHENDİSLERİ VE HUKUKÇULARI YETİŞTİ

Açıklanan yerleştirme verilerine göre kursiyerlerden 3’ü tıp fakültesine, 1’i diş hekimliğine, 1’i eczacılığa ve 1’i de pilotaj bölümüne yerleşerek dikkat çekti. Mühendislik fakültelerine 23, hukuk fakültelerine 13, öğretmenlik programlarına ise 21 öğrenci yerleşerek ilçenin gurur tablosunu oluşturdu. Sağlık alanında ayrıca 10 öğrenci hemşirelik, 5 öğrenci ebelik ve 2 öğrenci dil ve konuşma terapisi bölümlerine girmeye hak kazanırken; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerine 26, Fen Edebiyat Fakültelerine 13, Havacılık Yönetimine 8, Yönetim Bilişim Sistemlerine 5, Gastronomi ve Mutfak Sanatlarına 4, Mütercim Tercümanlığa 4 ve Mimarlık bölümlerine 3 öğrenci kabul edildi. 16 öğrenci ise diğer bölümlere yerleşti.

BAŞKAN ÖZÇELİK’TEN TEBRİK MESAJI

Elde edilen sonuçları sosyal medya hesabından paylaşan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, üniversite hayallerine kavuşan gençleri kutlayarak eğitim hayatlarında başarılar diledi. (Mihriban DENİZ ÇETİNKAYA)

Kaynak: Haber Merkezi