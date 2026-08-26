A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026

Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu mücadelesinde Almanya ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan dördüncü maçta rakibini 3-1 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, grupta namağlup unvanını korudu.

Mücadelenin ilk setine hızlı başlayan milliler, bu bölümü 25-21 üstünlükle tamamladı. İkinci sette toparlanan Almanya, büyük çekişmeye sahne olan bölümü 27-25 kazanarak skora denge getirdi.

SON 16 TURU GARANTİLENDİ

Karşılaşmanın üçüncü setinden itibaren oyuna yeniden ağırlığını koyan milliler, bu bölümü 25-20, dördüncü seti ise 25-19 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Açıklanan turnuva istatistiklerine göre, bu galibiyetle birlikte A Grubu'nda oynadığı dört maçı da kazanan Türkiye, son 16 turunda mücadele etme hakkını kesinleştirmiş oldu.

SIRADAKİ RAKİP KİM OLACAK?

Şampiyonadaki yenilgisiz ilerleyişini sürdüren milli takım, grup aşamasındaki son sınavını Polonya karşısında verecek. Turnuva komitesi tarafından yayımlanan resmi takvime göre bu karşılaşma, 28 Ağustos Cuma günü saat 19.00'da oynanacak. Gruptan lider çıkma yolunda önem taşıyan maç, takımın eleme turlarındaki eşleşmesini de şekillendirecek.