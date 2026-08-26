ALANYA Belediyesi tarafından Mahmutlar Mahallesi 0 ada 1845 parseldeki plan, Haziran ve Temmuz aylarındaki meclis kararlarına dayanılarak ağustos ayı başında ilan edildi. İlanın hemen ardından konuyu değerlendiren Kayhan Balta, yapılan çalışmanın şehircilik ilkelerine ve belediye yönetiminin daha önceki söylemlerine tamamen zıt olduğunu belirtti.

BÖLGENİN ALTYAPI EKSİKLİKLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

İmar çalışması yapılarak inşaata açılmak istenen arazinin Mahmutlar’daki mevcut imarlı alanlara oldukça uzak bir konumda bulunduğunu vurgulayan Kayhan Balta, bu durumun imar bütünlüğü ve şehir estetiği bakımından ciddi sorunlar doğuracağını ifade etti. Söz konusu bölgenin Mahmutlar'ın sonu sayılabilecek bir noktada yer aldığını belirten Balta, arazinin çevresinde temiz su ve atık su kanalizasyon altyapısının bulunmadığını, halihazırda sadece çiftçiler tarafından tarımsal amaçlı kullanılan toprak yolların yer aldığını ve komşu parsellerin muz bahçesi olarak kullanıldığını kaydetti.

YÖNETİMİN SÖYLEMLERİYLE ÇELİŞİYOR

Mahmutlar’ın birçok yerleşim yerinde vatandaşların içme suyu bulamadığını, yol ve ulaşım sorunlarının hâlâ çözülemediğini hatırlatan Balta, inşaat sektörünün durgunluk yaşadığı ve tarım alanlarının kritik önem taşıdığı bir dönemde devasa bir alanın imara açılmasının düşündürücü olduğunu dile getirdi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in meclis toplantılarında sıklıkla dile getirdiği altyapısı olmayan yere yapılaşma izni verilmeyeceği yönündeki sözlerini hatırlatan MHP Grup Sözcüsü, bu planın söz konusu açıklamalarla büyük bir tezat oluşturduğunu ifade etti.

187 DÖNÜMLÜK ALAN İÇİN ACELENİN SEBEBİ NEDİR?

İmara açılmak istenen alanın 0 ada 1845 parselde yer alan 187 dönümlük büyük bir arazi olduğuna dikkat çeken Balta, henüz Mahmutlar doğusunun altyapı, elektrik, temiz su ve kanalizasyon sorunları bile çözüme kavuşturulmamışken bu çalışmanın neden aceleyle askıya çıkartıldığını sorguladı. Göreve gelmeden önce betonlaşmanın durdurulacağı, rant odaklı imar yapılmayacağı ve şehrin büyümesinin yavaşlatılacağı yönündeki vaatlerin bugün göz ardı edilmesinin siyasi bir tutarsızlık olduğunu savundu. Doğu çevre yolu Mahmutlar güzergahının imar çalışması dahi henüz tamamlanmamışken bu bölgenin yapılaşmaya açılmasının ardındaki gerekçelerin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti.

MAHMUTLAR'DA SU VE ALTYAPI ÇİLESİ SÜRÜYOR

Mahmutlar Yukarı Mahalle'de ve Sarıhasanlı mevkiinde vatandaşların evlerine hâlâ bidonlarla su taşıdığına dikkat çeken Kayhan Balta, bu bölgenin yapılaşmaya açılması durumunda içme suyu ve kanalizasyon gibi temel sorunların nasıl çözüleceğini sordu. ASAT'ın bu bölgeye yönelik somut bir projesinin bulunup bulunmadığını merak ettiklerini belirten Balta, sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi