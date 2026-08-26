Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni araç kiralama yönetmeliği, Antalya'daki sektör temsilcilerinin tepkisine neden oldu. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Taşıt Kiralama Komitesi Meclis Üyesi Cafer Yüce, düzenlemenin işletmelere ağır mali yük getirdiğini belirterek Ticaret Bakanlığı ve UKOME yetkililerine çağrıda bulundu.

Yüce'nin aktardığına göre, sektördeki araçların mevcut yaş ortalaması 10 civarındayken, yeni mevzuatla kiralık araçlara 6 yaş ve 180 bin kilometre sınırı getirildi. Ayrıca işletme kurabilmek için gereken asgari araç sayısı da 5-6 seviyesinden 10'a yükseltildi. Tüketiciyi koruyan ancak esnafı zorlayan bu şartların sağlanabilmesi için finansman desteğine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Yüce, yerli üretim araçların alımında 10 araca kadar faiz destekli kredi verilmesini talep etti.

CABRİO ARAÇLAR İÇİN MUAFİYET TALEBİ

Turistik bölgelerde yoğun ilgi gören üstü açık (cabrio) araçlar da sektörün gündemindeki bir diğer sorun oldu. Kemer, Serik, Belek ve Kadriye gibi turizm merkezlerinde kullanılan bu araçların model yıllarının genellikle 2016 ile 2020 arasında değiştiğini belirten ATSO yetkilisi, filoların yenilenmesinin devasa maliyetler yaratacağını ifade etti. Bu nedenle cabrio araçların, tıpkı klasik otomobiller gibi yaş sınırı yönetmeliğinin dışında tutulması istendi.

YENİ YÖNETMELİĞİN TURİZME OLASI YANSIMALARI NELER?

Antalya genelinde ve turizmin kalbi olan ilçelerde kiralık araç piyasası yakından takip ediliyor. Özellikle yaz sezonunda havalimanı transferleri ve günlük kiralamalarla ayakta duran esnafın, artan maliyetler ve yeni idari zorluklar nedeniyle küçülmeye gitme riski bulunuyor. Bu durumun, bölgedeki ulaşım ağını ve turistik hareketliliği doğrudan etkilemesi muhtemel bir senaryo olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan, Antalya Havalimanı'nda hizmet veren işletmelerin denetimler sırasındaki mağduriyetleri de devam ediyor. Yurtdışından gelen rezervasyonlu turistleri ofislerine transfer eden rent a car firmalarının araçlarının trafikten men edildiği bildirildi. Geçerli belgesi olan esnafın araçlarının bağlanmaması için UKOME'den acil bir düzenleme bekleniyor.