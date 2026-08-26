Antalya Ticaret Borsası (ATB) Ağustos Ayı Meclis Toplantısı'nda kent ekonomisinin ilk 7 aylık verileri paylaşıldı. ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır'ın açıkladığı verilere göre, Antalya'da üretim ve ihracat artarken, ödeme zorlukları ve takipteki alacaklar ciddi oranda yükseldi.

Yılın ilk 7 ayında Antalya'da karşılıksız çek tutarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85 artış gösterdi. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 52 seviyesinde kaldı. Sadece Temmuz ayına bakıldığında ise kentteki karşılıksız çek miktarının geçen yıla göre yüzde 99 yükseldiği bildirildi. Nakdi kredilerde yüzde 42'lik büyüme yaşanırken, takipteki alacakların yüzde 89 oranında artması işletmelerin finansman yükünü net bir şekilde ortaya koydu.

Finansal baskılara rağmen ticari hareketlilik devam etti. Kentte kurulan şirket sayısı yüzde 7 artarken, kapanan şirket sayısı yüzde 12 azaldı. İhracat cephesinde ise Antalya, 1,38 milyar dolarlık hacimle Türkiye ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi. Tarım sektörü, yüzde 59'luk payla kent ihracatının lokomotifi olmayı sürdürdü.

TARIMSAL ÜRETİM VE İHRACAT DENGESİ

Yaş meyve ve sebze ihracatında miktar bazında yüzde 14'lük bir düşüş yaşanmasına karşın, değer bazında yüzde 24 artışla 497 milyon dolar gelir elde edildi. Toplantıda ayrıca, coğrafi işaretli Manavgat Altın Susamı'nın ithal ürünler, özellikle de Mısır susamı karşısında yaşadığı rekabet zorluğuna dikkat çekildi. Üreticilerin korunması için markalaşma ve haksız rekabeti önleyici tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

BÖLGESEL YANGINLAR ÜRETİCİYİ NASIL ETKİLİYOR?

Alanya, Gazipaşa, Kaş ve Kumluca ilçelerinde yaşanan orman yangınlarının sadece ormanlık alanları değil, tarımsal üretimi ve su kaynaklarını da doğrudan etkilediği ifade edildi. Akdeniz havzasındaki bu tür afetlerin, yüksek gübre ve akaryakıt maliyetleriyle mücadele eden kırsal ekonomideki üreticinin gelecek sezon ekim kararlarını zorlaştırması muhtemel bir etki olarak yakından takip ediliyor.

Artan maliyetler ve iklimsel riskler karşısında üreticiye doğrudan destek verilmesi gerektiği belirtildi. Öte yandan, su kaynaklarının sürdürülebilirliği amacıyla 23 Eylül'de Antalya Su Zirvesi'nin düzenleneceği ve ATB organ seçimlerinin Ekim ayında yapılacağı duyuruldu.