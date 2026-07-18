Transfer döneminde ismi Fenerbahçe ile anılan İngiliz futbolcu Marcus Rashford'un yeni sezondaki adresi şekilleniyor. Barcelona'daki kiralık sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki oyuncunun, kariyerine Türkiye'de devam etme ihtimalinin ortadan kalktığı aktarıldı.

Geçtiğimiz sezonu İspanyol ekibi Barcelona'da kiralık olarak geçiren hücum oyuncusu, sözleşmesindeki 30 milyon avroluk satın alma opsiyonunun kullanılmaması üzerine İngiltere'ye geri döndü. Katalan temsilcisinin bu hakkı değerlendirmemesi, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran kulübüyle yeniden masaya oturmasına yol açtı.

MANCHESTER UNITED KAMPINA KATILIYOR

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Manchester United yönetimi oyuncuyu sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil etme kararı aldı. Teknik direktör Michael Carrick'in, yeni sezonda İngiliz futbolcuyla takımda birlikte çalışmayı planladığı belirtildi.

TRANSFERDE ÖNCELİĞİ AVRUPA KULÜPLERİ

Oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali tamamen kapanmamış olsa da, hedefleri arasında yalnızca Avrupa'nın üst düzey liglerinde oynamak bulunuyor. Geride kalan sezonda Barcelona formasıyla çıktığı 49 resmi maçta 14 gol ve 14 asist üreterek toplam 28 gole doğrudan etki eden oyuncunun istikrarlı performansı, üst düzey liglerde kalma hedefini destekliyor. Mevcut planlamalar doğrultusunda yetenekli futbolcunun Türkiye'ye transferinin şimdilik rafa kaldırıldığı ifade edildi.