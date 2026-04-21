Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Elazığ'da gözaltına alınarak 17 Nisan 2026'da Erzurum'a getirilen eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Üç gün süren gözaltı sürecinin ardından Sonel, savcılık sorgusu için geniş güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi.

CNN Türk'ten Merve Tokaz'ın aktardığı bilgilere göre, emniyetteki sorgusu sırasında ifade vermeyi reddeden eski vali, susma hakkını kullandı. Sonel'in polis ekiplerine, "Ben devletin valisiyim, emniyette cevap vermem" dediği öğrenildi. Şüpheli sıfatıyla adliyeye sevk edilen Sonel'e "delilleri karartma" suçlamasının yöneltildiği bildirildi.

SORUŞTURMADA 11 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Altı yıldır süren ve cinayet şüphesiyle derinleştirilen soruşturmada bugüne kadar 7 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar neticesinde, aralarında Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve koruma polisi Ş.E.'nin de bulunduğu toplam 11 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dönemin Tunceli Valisi olan ve Mülkiye Başmüfettişliği görevini yürüten Sonel, sürecin başında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.

HUKUKİ SÜREÇ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

13

Haziran 2017 ile 9 Haziran 2020 tarihleri arasında Tunceli'de görev yapan Sonel hakkındaki adli işlemler, valilerin yargılanma usullerini belirleyen ilgili mevzuat gereğince Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Ülke genelinde olduğu gibi Alanya kamuoyunda da adaletin tecellisi adına yakından takip edilen bu gelişme, üst düzey kamu görevlilerinin adli süreçlerindeki yasal prosedürlerin işleyişini de gözler önüne seriyor. Sonel'in savcılık makamına vereceği ifade, soruşturmanın seyri açısından kritik önem taşıyor.