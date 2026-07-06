HSK Birinci Dairesi'nin 12 Haziran 2026 tarihli ve 1251 sayılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Manavgat'a atanan Hakim Zeynep Çoşkun Çetin Öz, Alanya Adliyesi'ndeki görev süresinin ardından meslektaşları ve adliye personeliyle vedalaştı.

Mesai Arkadaşlarından Anlamlı Uğurlama

Alanya Adliyesi önünde gerçekleştirilen programa Alanya 1. İcra Mahkemesi Müdürü ile mahkeme personeli katıldı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen törende, birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşları Hakim Öz'e Alanya'da adaletin sağlanmasına sunduğu katkılar ve özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Program kapsamında Hakim Zeynep Çoşkun Çetin Öz'e yeni görev yerinde başarı dilekleri iletilirken, adliye personeli tarafından çiçek takdim edildi.

Yeni Görev Yerinde Başarı Dilekleri

Veda programında konuşan mesai arkadaşları, Hakim Öz'ün görev yaptığı süre boyunca sergilediği çalışma disiplini, mesleki yaklaşımı ve insan ilişkileriyle takdir topladığını belirterek, Manavgat'taki yeni görevinde de aynı başarıyı sürdüreceğine inandıklarını ifade etti.

Hakim Öz de kendisi için düzenlenen anlamlı uğurlama programı dolayısıyla çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, Alanya'da görev yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ve burada kurduğu dostlukları her zaman güzel anılarla hatırlayacağını dile getirdi.

Program, adliye binası önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona ererken, meslektaşları Hakim Zeynep Çoşkun Çetin Öz'ü alkışlarla yeni görev yeri Manavgat'a uğurladı.(Mehmet AL)