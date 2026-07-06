ALANYA tarımının geleceğini güvence altına almak ve üreticilerin en büyük sorunlarından biri olan sulama problemine kalıcı bir çözüm sunmak adına kritik bir adım atıldı. Alanya Ziraat Odası, bölge tarımını rahatlatacak dev projede sona yaklaşıldığını duyurdu.

ÜRETİCİYE KESİNTİSİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR SU

Dim Çayı Kapalı Devre Sulama Hattı projesinin son etabı olan Demirtaş-İmamlı hattındaki çalışmalar masaya yatırıldı. Gerçekleştirilen kapsamlı istişare toplantısında, hattın bu yıl deneme amaçlı su verilmeye hazır hale getirilmesi ve Kestel Mahallesi’nde meydana gelen hat patlağının onarım süreci detaylıca ele alındı. Toplantının ardından önemli açıklamalarda bulunan Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, "Üreticilerimizin tarımsal sulamada yaşadığı sorunları kalıcı olarak ortadan kaldırmak ve gelecekte oluşabilecek riskleri en aza indirmek amacıyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Dim Çayı Kapalı Devre Sulama Hattı’nın son etabı olan Demirtaş-İmamlı hattına bu yıl deneme amaçlı su verilmesi konusunda kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. Ayrıca, Kestel Mahallemizde meydana gelen hat patlamasının ardından yürütülen onarım çalışmalarını da yerinde değerlendirerek sürecin son durumunu ele aldık. Toplantımıza katkı sunan AK Parti Alanya İlçe Teşkilatımıza, DSİ sorumlusu Sayın İlhan Bey’e, İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz Sayın İhsan Bey’e, Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak mahalle muhtarlarımıza, Sulama Birliği Müdürümüz ve değerli çalışanlarına, ayrıca yüklenici firma yetkilisi Sayın Şahin Bey’e emekleri ve destekleri için teşekkür ediyorum.

Hedefimiz; üreticilerimizin suya güvenli, kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde ulaşmasını sağlamaktır. Tüm üreticilerimize hayırlı, bereketli ve bol kazançlı bir üretim sezonu diliyorum" ifadelerini kullandı. (Sudi ÇANDIR)

Kaynak: Haber Merkezi