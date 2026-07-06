Beş yıl süren yoğun eğitim maratonunun ardından mezuniyet sevincini yaşayan Furkan Gök, ailesine büyük bir gurur yaşatırken, Başkan Hüseyin Gök de bu anlamlı günü sosyal medya hesabından yaptığı içten paylaşımla ölümsüzleştirdi.

"Rabbim Emeklerini Zayi Etmesin"

Paylaşımında eğitim sürecinin kolay geçmediğine dikkat çeken Başkan Gök, şu ifadelere yer verdi:

"Dile kolay, koskoca 5 yılın sonunda çok şükür mezuniyet günümüz geldi çattı. Rabbim tüm gençlerimizin, tüm çocuklarımızın emeklerini zayi etmesin. Önümüzdeki süreçte her ne iş olursa olsun, Allah hepimizin hakkında en hayırlısını nasip etsin. Dualarımız da yolumuz da ortak olsun."

Tebrik Mesajları Yağdı

Başkan Gök'ün paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Dostları, meslektaşları ve vatandaşlar, Furkan Gök'ü üniversite mezuniyetinden dolayı kutlarken, Hüseyin Gök ve ailesine de bu gururu yaşadıkları için tebriklerini iletti. Paylaşımın altına yapılan yorumlarda genç mezuna başarı dolu bir meslek hayatı ve sağlıklı, mutlu bir gelecek dilekleri paylaşıldı.

Gençlere Umut Veren Mesaj

Sadece oğlunun mezuniyet sevincini paylaşmakla kalmayan Hüseyin Gök, mesajında tüm gençlere de seslenerek eğitim yolunda emek veren herkes için dua etti. Gök'ün samimi ve içten ifadeleri, mezuniyet sevincinin ötesinde gençlerin geleceğine duyduğu inancı ve umudu da yansıttı.

Ailelerin çocuklarının eğitim yolculuğunda gösterdiği fedakârlığın önemine dikkat çeken paylaşım, Alanya'da birçok kişi tarafından takdirle karşılandı. Başkan Gök'ün mesajı, hem Furkan Gök'ün mezuniyet mutluluğunu hem de geleceğe dair umut dolu temennileriyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. (Mehmet TUNÇ)