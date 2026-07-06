Alanya Belediyesi, 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali öncesinde hazırlık çalışmalarına hız verdi. Festival alanında yürütülen çalışmalar, düzenlenen inceleme gezisiyle yerinde değerlendirildi

ALANYA Belediyesi tarafından 30 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali öncesinde hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Festival öncesinde Alanya Belediye Başkan Danışmanı Abdurrahman Açıkalın, ilgili müdürler ve belediye personeliyle birlikte festival alanında incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen saha ziyaretinde organizasyonun tüm aşamaları gözden geçirilirken, hazırlık çalışmalarının son durumu değerlendirildi. Festival süresince vatandaşların güvenli, düzenli ve konforlu bir ortamda vakit geçirebilmesi için yürütülen çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. Altyapı, ulaşım, temizlik, güvenlik ve organizasyon planlamalarına ilişkin son kontrollerin yapıldığı incelemede, ekiplerin koordinasyon içerisinde çalışmalarına devam ettiği ifade edildi.

Alanya Belediyesi yetkilileri, Türkiye'nin önemli geleneksel organizasyonlarından biri olan Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nin bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlandığını belirterek, festivalin sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tüm hazırlıkların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü kaydetti. (Mehmet TUNÇ)