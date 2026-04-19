Alanya’da 20 Nisan 2026 tarihinde planlanan elektrik kesintileri, ilçe genelinde birçok mahalleyi kapsıyor. Gün içine yayılan kesintiler, hem günlük yaşamı hem de işletmelerin faaliyetlerini doğrudan etkileyecek.İşte mahalle mahalle liste:

ALANYA,MERKEZ AKDAM Mah. .,MERKEZ AKDAM Mah. MERKEZ 12 Sk.,MERKEZ AVSALLAR Mah. SÜVARİ Sk.,MERKEZ AVSALLAR ÇİLLER,MERKEZ TURKLER,MERKEZ TÜRKLER,MERKEZ TÜRKLER Mah. bölgelerinde 20/04/2026 09:00:00 - 20/04/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile elektrik kesintisi yaşanacak. ALANYA,MERKEZ TÜRKLER Mah. KARGI ÇAYI Cd bölgelerinde 20/04/2026 09:00:00 - 20/04/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile elektrik kesintisi yaşanacak.

ALANYA,MERKEZ EMİŞBELENİ ATATÜRK,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. TÜRKMENLER Cd,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. ÇETİN Sk.,MERKEZ EMİŞBELENİ İSTİKLAL,MERKEZ PAYALLAR KARAANLI bölgelerinde 20/04/2026 09:00:00 - 20/04/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile elektrik kesintisi yaşanacak.

ALANYA,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. MAKAM Sk.,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. TEKELLEK ÇIMAZ Sk.,MERKEZ PAYALLAR HAMZALAR,MERKEZ PAYALLAR Mah. HAMZALAR Sk.,MERKEZ PAYALLAR Mah. SOFTALAR Sk.,MERKEZ PAYALLAR SOFTALAR,MERKEZ TÜRKLER KÖLEHASANLI,MERKEZ TÜRKLER Mah. ECZACI Sk.,MERKEZ TÜRKLER Mah. KÖLEHASANLI Cd bölgelerinde 20/04/2026 09:30:00 - 20/04/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile elektrik kesintisi yaşanacak.

ALANYA,MERKEZ BASIRLI Mah. KÖSELER Sk.,MERKEZ BASIRLI Mah. ÖZLÜ_1,MERKEZ CUMHURİYET SELVİ,MERKEZ KARAKOCALI Mah. .,MERKEZ KARAKOCALI Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ OBA,MERKEZ OBA Mah.,MERKEZ TOSMUR 6,MERKEZ TOSMUR KERİMCİK,MERKEZ TOSMUR Mah.,MERKEZ UĞURLU Mah. DİBEKTAŞ Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI,MERKEZ ÇIPLAKLI Mah. bölgelerinde 20/04/2026 11:00:00 - 20/04/2026 12:30:00 saatleri arasında Güvenlik Sebebi ile elektrik kesintisi yaşanacak.

ALANYA,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. MAKAM Sk.,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. TEKELLEK ÇIMAZ Sk.,MERKEZ KARAMANLAR,MERKEZ KARAMANLAR Mah.,MERKEZ PAYALLAR,MERKEZ PAYALLAR Mah. GÖKKALE Cd,MERKEZ PAYALLAR Mah. GÖZTAŞI Cd,MERKEZ SABURLAR,MERKEZ SABURLAR Mah. AYDULUN Sk.,MERKEZ SABURLAR Mah. KUYU Sk.,MERKEZ TÜRKLER KENAN EVREN,MERKEZ TÜRKLER KÖLEHASANLI,MERKEZ TÜRKLER Mah. KARAMANLAR Sk.,MERKEZ TÜRKLER Mah. KÖLEHASANLI Cd bölgelerinde 20/04/2026 12:00:00 - 20/04/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile elektrik kesintisi yaşanacak.

ALANYA,MERKEZ AKDAM,MERKEZ AVSALLAR,MERKEZ AVSALLAR Mah.,MERKEZ BURÇAKLAR GÖKBELEN,MERKEZ BURÇAKLAR Mah. GÖKBELEN Sk.,MERKEZ EMİŞBELENİ,MERKEZ OBA Mah. ALİEFENDİ Sok,MERKEZ PAYALLAR KARAANLI,MERKEZ SOĞUKPINAR KOUŞLAR,MERKEZ SOĞUKPINAR Mah. KÜPÇÜ Sk.,MERKEZ TÜRKLER AVSALLAR,MERKEZ TÜRKLER Mah. 0,MERKEZ TÜRKLER Mah. TÜRKLER Mah.,MERKEZ İNCEKUM ESKİ ANTALYA ALANYA YOLU,MERKEZ İNCEKUM ESKİ ANTALYA ALANYA YOLU (YEŞİLKÖY),MERKEZ İNCEKUM Mah. bölgelerinde 20/04/2026 12:00:00 - 20/04/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile elektrik kesintisi yaşanacak.