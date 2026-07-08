Sevgi, heyecan ve duygusal anların bir arada yaşandığı törende, Berk ve Gülçin çifti ömür boyu birlikteliğe ilk adımlarını attı. Davetlilerin yoğun ilgi gösterdiği nikâh töreninde salonda zaman zaman duygusal, zaman zaman ise neşeli anlar yaşandı.

Nikâh şahitleri yalnız bırakmadı

Genç çiftin bu anlamlı gününde nikâh şahitliklerini damadın eniştesi ve MHP Alanya önceki dönem İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı ile gazeteci Hüseyin Kalaycı üstlendi.

Nikâh memurunun yönelttiği soruya büyük bir mutlulukla "Evet" yanıtını veren çift, alkışlar arasında evlilik cüzdanını teslim aldı.

Tebrikleri kabul ettiler

Nikâh töreninin ardından Berk ve Gülçin çifti, kendilerini yalnız bırakmayan davetlilerin tebriklerini kabul etti. Aileler de bu mutlu günün sevincini misafirlerle paylaşırken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi.

Bir ömür boyu mutluluk dileği

Nikâh şahitleri ve davetliler, genç çifte ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk temennisinde bulundu. Yeni hayatlarına birlikte adım atan Berk ve Gülçin çiftine, mutlu ve huzurlu bir evlilik yaşamı dileyen konuklar, bu anlamlı günün anısına iyi dileklerini iletti.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen nikâh töreni, ailelerin ve davetlilerin mutluluğu paylaşmasının ardından sona erdi. (Haber Merkezi)