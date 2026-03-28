Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi, hareketli ve gerilimli saatlere sahne oldu. Bölgedeki bir ikamette astronomik miktarda sahte döviz saklandığı yönündeki kritik istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, vakit kaybetmeden harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen ani baskında, tam 120 milyon sahte Amerikan doları ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Milyonlarca sahte banknota el koyan güvenlik güçleri, operasyon anında evde bulunan Ürdün uyruklu M.O. ve T.O. isimli iki erkek şahsı gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere hızla Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından iki zanlı, Alanya Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

O KELİME TUTUKLAMAYI ENGELLEDİ

Olayın adli boyutunda ise davanın seyrini tamamen değiştiren çarpıcı bir gelişme yaşandı. Ele geçirilen 120 milyonluk devasa sahte döviz yığını üzerinde yapılan detaylı incelemelerde, banknotların üzerinde "Geçersiz" ibaresinin yer aldığı tespit edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, paraların üzerindeki bu uyarı yazısını dikkate alarak yargı sürecinde beklenmedik bir karara imza attı ve tutuklanması beklenen iki Ürdünlü şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. MEHMET AL