Açılış konuşmasını yapan Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Belediyesi ile yürütülen bu iş birliğinin festivali her yıl daha ileriye taşıyacağını vurguladı. Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu ise gençlerin yanında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Gençlerin sahneye çıkıp performans sergilemesi bizlere umut veriyor. İnsanlar bazen iki kelime konuşurken bile heyecanlanabiliyorken, bu gençler lise çağlarında dev prodüksiyonlar sergiliyorlar. Onlarla gurur duyuyoruz." Alanya Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Fırat Onur Deniz ise festivalin büyümesine dikkat çekerek, "2013 yılında 4 okulla başladığımız bu yolculuk, 2026 yılında sizlerin desteğiyle 17 okula ulaştı. Salonun tamamen dolu olması bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

İLK SAHNE: MEHMET ARİF TÜRKTAŞ ANADOLU LİSESİ

Festivalin açılış oyununu “Düdükçülerle Fırçacıların Savaşı” adlı eserle Mehmet Arif Türktaş Anadolu Lisesi öğrencileri gerçekleştirdi. Başarılı performanslarıyla büyük beğeni toplayan öğrencilere; Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Belediyesi Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, Alanya Belediyesi Kütüphaneler ve Müze Müdürü Hüseyin Çinal, Alanya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Selma Gök ve Ercan Albay tarafından katılım belgeleri takdim edildi.

FESTİVAL PROGRAMI

Gençlerin sanata olan ilgisini artırmayı hedefleyen festivalin programı şöyle:

9 Mayıs Cumartesi: Acının Tebessümü Frida Kahlo (A. Fevzi Alaettinoğlu Anadolu Lisesi)

10 Mayıs Pazar: Kadınlık Bizde Kalsın (Eczacı Güzin Velittin Bekrioğlu MTAL)

11 Mayıs Pazartesi: Hisseli Harikalar Kumpanyası (Yaşam Tasarım Okulları)

12 Mayıs Salı: Aşık Shakespeare (Ümit Altay MTAL)

13 Mayıs Çarşamba: Medea (Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi)

14 Mayıs Perşembe: Ortalama Vatandaş Yahut Efsunlu (Mustafa Mürüvvet Anadolu Lisesi)

15 Mayıs Cuma: Çılgın Dünya (Girne Koleji)

16 Mayıs Cumartesi: Karayürek Deresi Kan Ağlıyor (Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi)

17 Mayıs Pazar: Şahmeran (Hasan Çolak Anadolu Lisesi)

19 Mayıs Salı: Hakkımı Ver Hakkı (Türkler Borsa İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi)

20 Mayıs Çarşamba: Yolcular (Bahçeşehir Koleji)

21 Mayıs Perşembe: Kuşlar (Nazmi Yılmaz Anadolu Lisesi)

22 Mayıs Cuma: On İkinci Gece (Ted Alanya Koleji)

23 Mayıs Cumartesi: Anadolu Bilgeliği Tılsım (Hüseyin Girenes Fen Lisesi)

24 Mayıs Pazar: Cimri (C.E.V ÖHEP Anadolu Lisesi)

Yer: Alanya Kültür Merkezi (AKM)

Saat: 20.00

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN