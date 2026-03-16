Program, Türk gölge oyununun unutulmaz karakterleri Karagöz ve Hacivat gösterisiyle başladı. Özellikle çocukların ilgiyle izlediği gösteri, alanda keyifli anlar yaşanmasına neden oldu. Programın devamında sahne alan İmera, seslendirdiği birbirinden güzel yayla havalarıyla izleyenlere müzik dolu bir akşam yaşattı. Grup, sahne performansıyla vatandaşlardan büyük alkış aldı. Ramazan’ın bereketinin ve birlik beraberlik ruhunun paylaşıldığı programda çok sayıda vatandaş bir araya gelerek keyifli vakit geçirdi.

Muhabir: Ramazan ÖZDEMİR