RTÜK, Eşref Rüya ve Yeraltı dizilerine “şiddeti özendirdiği” gerekçesiyle para cezası verdi. Karar, televizyon yayıncılığı ve dizi sektörü açısından yeni bir tartışma başlattı.

RTÜK KARARI RESMEN AÇIKLANDI

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyon ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya ve Yeraltı dizisi hakkında inceleme başlattı. Yapılan değerlendirme sonrası iki yapım için idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

ŞİDDET SAHNELERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Kurul kararında, dizilerde yer alan bazı sahnelerin “şiddeti özendirici nitelik taşıdığı” ifadesine yer verildi. İnceleme raporunda özellikle görsel anlatım biçimi, sahnelerin yoğunluğu ve izleyici üzerindeki olası etkiler değerlendirildi.

RTÜK’ün tespitine göre söz konusu içerikler, yayın ilkeleri kapsamında toplum üzerindeki etkileri bakımından uygun bulunmadı.

YAYINCILIKTA DENETİM TARTIŞMASI

Son dönemde televizyon içeriklerine yönelik denetimlerin artması, sektör içinde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. “şiddet içeren dizi sahneleri yayın saatleri ve denetimi” konusu yeniden gündemin üst sıralarına taşındı.

Kararın ardından gözler, benzer içeriklere sahip diğer yapımlara yönelik olası incelemelere çevrildi. Sektör temsilcileri ise özellikle prime time yayınlarında içerik sınırlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini tartışıyor.

RTÜK’ün bu kararı, televizyon kanallarına yönelik “içerik kontrolü ve sorumluluk” mesajı olarak yorumlanıyor.