Yılın büyük bölümünü güneşli ve sıcak geçiren Alanya'da, yüksek kesimlere düşen sürpriz kar yağışı hem görsel bir şölen sundu hem de gizli bir tehlike yarattı. Özellikle Torosların eteklerindeki yayla yollarını kullanan vatandaşlar için beyaz örtü, zorlu bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü. Çayarası Karapınar bölgesinde etkisini gösteren ve etrafı tamamen beyaza bürüyen kar yağışı, bölgedeki ulaşımı kritik bir noktaya taşıdı.

SÜRÜCÜLER İÇİN BEYAZ KABUS

Kar yağışının zeminle buluşmasıyla birlikte Çayarası Karapınar güzergahındaki dağ yolları adeta buz pistine döndü. Bölgeden yansıyan son görüntülerde, seyir halindeki araçların karla kaplı, dar ve virajlı yollarda ilerlemekte büyük güçlük çektiği net bir şekilde görülüyor. Kar lastiği ve zincir donanımı olmadan yola çıkan sürücüler için bu güzergah tam bir tuzağa dönüşmüş durumda. Uçurum kenarlarından geçen kıvrımlı yollarda yaşanabilecek en ufak bir direksiyon hatası, büyük bir felakete davetiye çıkarma riskini barındırıyor.

YEREL EKONOMİ VE ULAŞIMA KRİTİK ETKİ

Sadece trafikteki sürücüler değil, bölge halkı da bu ani hava muhalefeti karşısında teyakkuza geçti. Alanya sahil bandındaki ılıman havanın aksine, zirvelerdeki dondurucu soğuk ve kar birikintileri, yayla yaşamını ve lojistik akışını doğrudan sınırlıyor. Özellikle hafta sonu yayla evlerine gitmek veya o bölgeden ilçe merkezine inmek isteyen vatandaşların planları kar engeline takıldı. Karlı kaplı dağların ve kırsal yerleşim yerlerinin manzarası kartpostallık görüntüler oluştursa da, ulaşımda yarattığı aksamalar ve güvenlik riskleri Alanya gündeminin ilk sırasına yerleşti. Yetkililerin bölgeyi kullanacak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarması bekleniyor.