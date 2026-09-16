Alanya'nın Yeşilöz Mahallesi'nde, Mut Deresi Sokak ile Maden Ocağı mevkisi arasındaki 5 kilometrelik yolda sathi kaplama asfalt çalışmaları tamamlandı. Mart ayında başlayan altyapı yenilemelerinin ardından güzergah modern ve konforlu bir yapıya kavuştu.

ASAT ve ilgili belediye ekiplerinin koordineli mesaisiyle, yoldaki sulama sistemleri ile altyapı eksiklikleri öncelikle giderildi. Altyapının uzun ömürlü olacak şekilde sağlamlaştırılmasının ardından zemin asfalta hazır hale getirildi ve üç gün süren yoğun çalışmayla kaplama işlemi bitirildi.

15 YILLIK BEKLEYİŞ SON BULDU

Yeşilöz Mahalle Azası Mehmet Sevilgen'in aktardığına göre, bölgede yaklaşık 15-20 yıldır bu çapta kapsamlı bir asfalt çalışması yapılmamıştı. Yıllardır sadece yamalarla idare edilmeye çalışılan yolun, bağlantı noktalarıyla birlikte toplam 7-8 kilometrelik güvenli bir ulaşım ağına dönüştüğünü belirten Sevilgen, mahalledeki ulaşım sorununun ortadan kalktığını vurguladı.

YENİ ÇALIŞMALAR NEREDE YAPILACAK?

Asfaltlama faaliyetlerinin sadece ana güzergahla sınırlı kalmayacağı bildirildi. Köy içi mevkisinde yer alan yaklaşık 350-500 metrelik ek yol hattında da kısa süre içinde çalışmalara başlanacağı açıklandı. Bölgedeki tarımsal üretim ve günlük ulaşım için kritik öneme sahip olan bu altyapı yatırımları, kırsal kesimdeki yaşam standartlarını doğrudan etkiliyor. Yenilenen yolların hizmete girmesiyle birlikte, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve sahada görev yapan Demirtaş şantiye ekiplerine bölge halkı adına teşekkür edildi.