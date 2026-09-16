Alanya Belediyespor yönetimi ve erkek voleybol takımı teknik heyeti, yeni sezon öncesinde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek hedeflerini paylaştı.

Alanya Belediyesi Başkan Danışmanı ve Kulüp Başkanı Faruk Konukçu'nun aktardığına göre, Portekiz'de yürütülen temaslar sonucunda Dünya Plaj Futbolu Kulüpler Şampiyonası 3 yıl boyunca Alanya'da düzenlenecek. İlk turnuvanın 26 Ekim ile 1 Kasım tarihleri arasında yapılacağını belirten Konukçu, kulübün yıllık kurumsal gelirinin 50-55 milyon liraya, spor okullarından elde edilen aylık gelirin ise yaklaşık 2 milyon liraya ulaştığını bildirdi.

500 ÇOCUĞA ÜCRETSİZ SPOR DESTEĞİ

Sporun sosyal politikalarla bütünleşmesine dikkat çeken kulüp yönetimi, ekonomik desteğe ihtiyaç duyan yaklaşık 500 çocuğa ücretsiz spor imkanı sağlandığını açıkladı. Bu kapsamda çocukların spor kıyafetleri dahil tüm ihtiyaçları kulüp tarafından karşılanıyor.

VOLEYBOL TAKIMI GENÇLEŞTİ

Toplantıda söz alan ON Hotels Alanya Belediyespor Başantrenörü Serkan Oğuz, yeni sezonda kadronun yaş ortalamasının 24,7'ye düştüğünü ifade etti. Ziraat Bankkart ile ortak kamp dönemi geçirdiklerini belirten Oğuz, 8 Ekim'de Kupa Voley, 17 Ekim'de ise Efeler Ligi mesaisine başlayacaklarını duyurdu.

ORGANİZASYONUN ALANYA'YA ETKİSİ NEDİR?

Ekim sonu ve Kasım başında gerçekleştirilecek olan uluslararası plaj futbolu şampiyonasının, Alanya'da turizm sezonunun uzatılmasına doğrudan katkı sağlaması bekleniyor. Etkinlik sayesinde ilçeye gelecek yabancı sporcu ve heyetlerin, sonbahar döneminde yerel ekonomiye ve konaklama sektörüne hareketlilik getireceği öngörülüyor.

ALTYAPIDA HEDEF 60 SPORCU

Altyapı hedeflerine de değinen başantrenör Oğuz, 2016 doğumlu sporcu grubunda ulaştıkları 30 kişilik sayıyı 60'a çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Gelecek 3-4 yıllık süreçte A takım kadrosundaki 14 sporcunun en az beşinin Alanyalı olmasını hedeflediklerini bildirdi.