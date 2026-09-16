Perakende zinciri BİM Birleşik Mağazalar'ın yeni girişimi Dost Katılım Bankası AŞ'nin kuruluş süreci, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tamamlanarak tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirime göre, bankanın resmi kuruluş aşaması 16 Eylül 2026 tarihi itibarıyla sonuçlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından 11 Haziran 2026'da kuruluş izni verilen banka, 10 milyar TL başlangıç sermayesiyle faaliyete hazırlanıyor. BİM, yeni kurulan finansal kuruluşun sermayesinde yüzde 99,99996 oranında doğrudan pay sahibi oldu. Geriye kalan cüzi hisseler ise BİM'in tam bağlı ortaklıkları olan Desto Atık Yönetimi, Dost Global Danışmanlık, GDP Gıda Paketleme ve Es Global Gıda arasında eşit olarak paylaştırıldı.

FAALİYET İZNİ SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kuruluş tescilinin tamamlanmasının ardından şirket, bankacılık hizmetlerini fiilen sunabilmek için yasal mevzuat kapsamında belirlenen süre zarfında BDDK'ye faaliyet izni başvurusunda bulunacak. İlgili onay sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte Dost Katılım Bankası'nın resmi olarak müşteri kabulüne ve sektörel işlemlere başlaması bekleniyor.