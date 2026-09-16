İstanbul’un Fatih ilçesinde çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek aşağı düşen işçi ağır yaralandı. İnşaat demirlerinin üzerine düşen 60 yaşındaki Zihni Demirsoy’un boynuna demir saplandı. Ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından Demirsoy hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 13.30 sıralarında Karagümrük Mahallesi Ata Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın 1’inci katında çalışan Zihni Demirsoy, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybetti.
İNŞAAT DEMİRLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ
Birinci kattan aşağı düşen Demirsoy, inşaat alanında bulunan demirlerin üzerine düştü. Kazada demirlerden biri işçinin boynuna saplandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan işçiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarabilmek için çalışma başlattı.
EKİPLER KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Demirsoy inşaat alanından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.
Durumunun ağır olduğu belirlenen Zihni Demirsoy, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Polis ekipleri inşaat alanında incelemelerde bulunurken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.