Alanya’ya hal operasyonu: Payallar’da bir firma yöneticisi gözaltına alındı

Bunlar da ilginizi çekebilir

5 milyon TL’de mevduat ve konut hesabı değişti

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Polis ekipleri inşaat alanında incelemelerde bulunurken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Durumunun ağır olduğu belirlenen Zihni Demirsoy, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin koordineli çalışması sonucu Demirsoy inşaat alanından çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen işçiye olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan işçiyi bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkarabilmek için çalışma başlattı.

Birinci kattan aşağı düşen Demirsoy, inşaat alanında bulunan demirlerin üzerine düştü. Kazada demirlerden biri işçinin boynuna saplandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Karagümrük Mahallesi Ata Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir inşaatın 1’inci katında çalışan Zihni Demirsoy, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybetti.

Alanya ve 5 ilçede 17 Eylül'de planlı elektrik kesintisi

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.