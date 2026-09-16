MHK'nın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig'in ilk 5 haftasında oynanan karşılaşmalardaki kritik hakem kararlarını değerlendirdi. Galatasaray-Göztepe, Alanyaspor-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçlarındaki tartışmalı pozisyonlar teknik kriterler doğrultusunda incelendi.

ALANYASPOR MAÇINDA VAR NEDEN DEVREYE GİRMEDİ?

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan ve Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle biten Beşiktaş mücadelesi raporda geniş yer buldu. Taylor'ın aktardığına göre, oyun ceza alanından uzaklaşırken A5 ile B19 (Trossard) arasında yaşanan olay hakemin gözünden kaçtı. A5'in rakibinin başına aşırı güç kullanarak vurduğuna dair açık kanıt bulunduğunu belirten Taylor, kararın şiddetli hareketten dolayı net bir kırmızı kart olması gerektiğini ve VAR'ın hakemi saha içi incelemeye (OFR) çağırmamasının ciddi bir hata olduğunu vurguladı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE POZİSYONLARINDA KARAR NE OLDU?

Ligin 3. haftasındaki Galatasaray 3-2 Göztepe maçında GAL45 (Osimhen) ile yaşanan pozisyonu değerlendiren İngiliz direktör, hücum oyuncusunun teması abarttığını ve verilen penaltı kararında VAR müdahalesinin yanlış olduğunu bildirdi. Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında ise FB18'in kafa vuruşu sonrası GB6 ile girdiği mücadelede, temasın vuruştan sonra gerçekleştiği ifade edildi. UEFA talimatları gereği bu pozisyonda belirgin bir güç transferi veya kontrolsüz bir hareket olmadığı için penaltı gerekmediği açıklandı.

MHK'NIN YENİ ANALİZ SİSTEMİ NE AMAÇLIYOR?

REPU kapsamında hazırlanan bu analizler, hakem kararlarının şeffaflığını artırmayı hedefliyor. Özellikle Alanyaspor'un Beşiktaş karşısında yaşadığı VAR zafiyetinin en üst düzeyde incelenerek kabul edilmesi, Akdeniz temsilcisinin maçlarındaki hakem yönetimlerinin ilerleyen haftalarda kamuoyu tarafından daha yakından takip edileceğinin muhtemel bir yansıması olarak değerlendiriliyor.