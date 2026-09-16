Alanya’nın Oba Mahallesi’nde açık alana bırakılan ve küflendiği görülen ekmekler, çevre ve hayvan sağlığı açısından oluşturduğu risk nedeniyle belediye ekiplerince toplandı. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü gönüllüsü Hasan Sağlamer’in kendilerine ulaşan ihbarı kamuoyuyla paylaşmasının ardından Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek ekmekleri bulunduğu alandan kaldırdı.

Sağlamer, müdahalenin kısa sürede gerçekleştirildiğini belirterek Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Yeni ile Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak’a duyarlılıkları nedeniyle teşekkür etti. Açık alanda bırakılan bozulmuş gıdaların yalnızca görüntü ve koku kirliliğine yol açmadığı, başta sokak hayvanları olmak üzere çevredeki canlılar açısından da risk oluşturabildiği belirtiliyor.

KÜFLÜ EKMEK NEDEN HAYVANLARA VERİLMEMELİ?

Bayatlamış ekmek ile küflenmiş ekmek arasında sağlık açısından önemli bir fark bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı laboratuvarların bilgilendirmelerine göre bazı küf türleri, insan ve hayvan sağlığını olumsuz etkileyebilen mikotoksin adı verilen toksik maddeler üretebiliyor. Bu maddeler tahıl ve tahıl ürünlerinde de ortaya çıkabildiği için gözle görülür şekilde küflenmiş gıdaların hayvan yemi olarak değerlendirilmemesi önem taşıyor. Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi de mikotoksinlerin hem insanlarda hem hayvanlarda çeşitli sağlık sorunlarına yol açabildiğine öne çıkıyor.

Bu nedenle sokak hayvanlarını beslemek amacıyla açık alanlara kontrolsüz biçimde ekmek ve yemek artığı bırakılması, iyi niyetli olsa dahi farklı sorunlara yol açabiliyor. Hayvanlar için bırakılan gıdaların bozulmamış olması, uygun kaplarda sunulması ve çevrede uzun süre bekletilmemesi gerekiyor. Alanya Belediyesi de daha önce sokak hayvanlarının kullandığı mama ve su ünitelerinde düzenli temizlik ve bakımın önemine öne çıkmıştı.

SİNEKLENMEYE KARŞI İLAÇLAMA YAPILACAK

Temizlik çalışmasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili ilaçlama biriminin de Sağlamer ile iletişime geçtiği bildirildi. Sağlamer, ekmeklerin bulunduğu alanın sineklenme riskine karşı takip eden gün ilaçlanacağının kendilerine iletildiğini açıkladı. Böylece bölgede yalnızca atığın kaldırılmasıyla yetinilmeyerek, oluşabilecek vektör sorununa karşı da önlem alınması planlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vektörle mücadele bilgilendirmelerinde, gelişigüzel bırakılan organik atıklar ile ıslanarak açık alanda bekleyen hayvan mamalarının özellikle karasinek ve bazı zararlılar için uygun ortam oluşturabileceği belirtiliyor. Belediyenin uyguladığı mücadele yöntemlerinde öncelikle üreme kaynağının ortadan kaldırılması ve fiziksel temizlik, gerekli durumlarda ise ruhsatlı biyosidal ürünlerle müdahale öne çıkıyor.

ATIK TOPLAMA VE BERTARAF SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Büyükşehir belediyesi bulunan illerde katı atık yönetimi farklı belediye birimleri arasında koordinasyonla yürütülüyor. Mevzuat kapsamında ilçe belediyeleri katı atıkların toplanması ve ilgili aktarma noktalarına ulaştırılmasından sorumluyken, yeniden değerlendirme ve nihai bertaraf süreçleri büyükşehir belediyelerinin görevleri arasında bulunuyor. Alanya Belediyesi’nin faaliyet raporlarında da kent genelindeki evsel katı atıkların Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait entegre bertaraf sistemine ulaştırıldığı belirtiliyor.

BAYAT EKMEKLE KÜFLÜ EKMEK AYNI DEĞİL

Alanya’da geçmiş yıllarda ekmek israfının önlenmesi amacıyla bayat ve fazla ekmeklerin evsel çöpten ayrı toplanmasına yönelik çalışmalar da yapılmıştı. Bu uygulamalarda henüz bozulmamış ekmeklerin değerlendirilmesi hedeflenirken, küflenmiş veya başka şekilde bozulmuş gıdalar sağlık riski nedeniyle aynı kapsamda değerlendirilmiyor. Bu ayrım, hem gıda israfıyla mücadele hem de sokak hayvanlarının güvenli biçimde beslenmesi açısından önem taşıyor.

ALANYA’DA ORGANİK ATIKLAR YAZ AYLARINDA DAHA KRİTİK

Turizm hareketliliğinin ve nüfus yoğunluğunun özellikle sıcak dönemlerde arttığı Alanya’da organik atıkların düzenli toplanması çevre sağlığı açısından ayrıca önem taşıyor. Belediye, yaz sezonunda artan ziyaretçi ve atık yoğunluğu nedeniyle kent genelindeki temizlik çalışmalarını yoğunlaştırırken, turizm işletmelerindeki biyobozunur atıkların uygun koşullarda muhafaza edilmesine yönelik denetimler de gerçekleştiriyor. Sıcak hava, açıkta kalan gıda artıklarının daha hızlı bozulmasına ve sinek gibi zararlıların çekilmesine elverişli ortam oluşturabildiğinden, bu tür atıkların gelişigüzel doğaya bırakılmaması gerekiyor.

İHBARLAR ERKEN MÜDAHALE İÇİN ÖNEM TAŞIYOR

Oba Mahallesi’ndeki olay, çevre kirliliği ve hayvan sağlığına ilişkin ihbarların ilgili kurumlara zamanında ulaştırılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu. Vatandaşların açık alana bırakılmış bozulmuş gıda, kontrolsüz organik atık veya benzeri çevre sağlığı sorunlarını ilgili belediye birimlerine bildirmesi, atığın büyümeden ortadan kaldırılmasına ve gerektiğinde temizlik ile vektör mücadelesinin birlikte yürütülmesine imkân sağlıyor.