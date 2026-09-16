Alanya'da halk arasında "Deli Dere" olarak bilinen bölgeden Oba Çayı'na karışan atık suların çevre kirliliğine ve balık ölümlerine neden olduğu öne sürüldü. Bölgede saha incelemesi yapan Abdullah Akkuş ve ekibi, kirliliğin kaynağına dair görüntüleri kayıt altına alarak yetkilileri göreve çağırdı.

Gelişmeleri aktaran Akkuş'un açıklamalarına göre, dere yatağına doğru yapılan takip sonucunda atık suyun Alanya Belediyesi'ne ait beton tesisi bölgesinden geldiği iddia edildi. Akkuş, sudan numune alındığını ve kesin sonuçların laboratuvar analizlerinin ardından ortaya çıkacağını bildirdi.

HALK SAĞLIĞI VE TARIM ARAZİLERİ RİSK ALTINDA MI?

Kirliliğin sadece su altı yaşamını değil, insan sağlığını da tehdit ettiğini belirten heyet, Oba Çayı'nın tarım arazilerinin sulanmasında kullanıldığına dikkat çekti. Aynı zamanda bölge sakinlerinin çayda balık tuttuğu, suya temas ettiği ve kirli suyun doğrudan denize ulaştığı ifade edildi.

SORUMLULAR HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlara çağrıda bulunulan olayda, tahlil sonuçlarına göre ihmali bulunan kişi veya kurumlar hakkında idari ve cezai işlem başlatılması talep ediliyor. Çevre sağlığını doğrudan ilgilendiren bu gelişmenin, Alanya'daki tarımsal üretim ve deniz suyu kalitesi üzerindeki olası yansımaları kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.