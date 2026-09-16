Aksaray’da bir çift arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Kasım K. (55), tartıştığı eşi Kibar K.’yi (44) bıçakla ağır yaraladı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alınırken, olayın ardından kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi’nde bulunan 2 katlı müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre Kasım K. ile eşi Kibar K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

5 BIÇAK DARBESİYLE YARALADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Kasım K., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla eşine saldırdı. Kibar K.’yi 4 kez karnından bıçaklayan Kasım K., ardından bıçağı eşinin sırtına saplayarak olay yerinden kaçtı.

Yaşananları fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralanan Kibar K.’ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

SIRTINA SAPLANAN BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI

Kibar K., sırtına saplanan bıçak çıkarılmadan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Kibar K.’nin sırtındaki bıçak operasyonla çıkarıldı.

Tedavisi devam eden Kibar K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Kasım K.’nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheli, olaydan kısa süre sonra ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kasım K.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.