Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bir kediye yönelik şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Kucağındaki kediyi önce sıkan, ardından kafasından tutarak yere vuran S.U., yapılan şikayet üzerine polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, 14 Eylül günü saat 08.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen S.U., kucağında bulunan kediye şiddet uyguladı.

ŞİDDET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde S.U.’nun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Şüphelinin kucağındaki kediyi önce sıktığı, daha sonra kafasından tutarak hızla yere vurduğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde kedinin şüphelinin kucağındayken çıkardığı sesler ile yere vurulduğu anın sesi de duyuldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen mahalle sakinleri yaşananlara tepki gösterdi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Olayla ilgili yapılan şikayetin ardından polis ekipleri S.U.’nun yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüphelinin bulunduğu adres tespit edildi.

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla S.U. adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

S.U.’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.