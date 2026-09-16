Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, kendilerini belediye yetkilisi olarak tanıtarak telefon üzerinden sahte anket yapan kişilere karşı resmi bir uyarı yayımlandı. Konyaaltı Belediyesi, vatandaşların kişisel bilgilerini ele geçirmeyi hedefleyen bu aramaların kurumla hiçbir bağlantısı olmadığını bildirdi.

Belediyenin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, son günlerde ilçe sakinlerine yönelik şüpheli telefon aramaları rapor edildi. Arayan şahısların, Konyaaltı Belediyesi hizmetleriyle ilgili anket çalışması bahanesini kullanarak güven sağlamaya çalıştığı aktarıldı.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞMAYIN

Yetkililer, bu tür aramalar sırasında kimlik numarası, banka hesap detayları veya adres gibi özel bilgilerin kesinlikle karşı tarafa iletilmemesi gerektiğini vurguladı. Kurumun duyurusunda, söz konusu aramaların belediye faaliyetleriyle ilgisi bulunmadığı belirtilerek vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

SAHTE ANKET YÖNTEMİ NASIL İŞLİYOR?

Dolandırıcılar genellikle kamu kurumlarının adını kullanarak telefondaki kişi üzerinde güven duygusu oluşturmayı hedefliyor. Hizmet memnuniyeti ölçümü veya anket gibi zararsız görünen taleplerle başlayan görüşmeler, ilerleyen dakikalarda kimlik hırsızlığına zemin hazırlayacak kişisel veri taleplerine dönüşebiliyor. Şüpheli durumlarda görüşmenin sonlandırılarak doğrudan kurumun resmi çağrı merkezinden teyit alınması güvenlik açısından büyük önem taşıyor.